Incantevole Julia Roberts, un mito senza tempo

Segni particolari? Semplicemente bellissima. Il made in Italy è nel suo cuore, così come Riccardo Tisci e Givenchy

L’incantevole Julia Roberts non deluce mai. Lei, attrice, doppiatrice e produttrice cinematografica statunitense, ha fatto breccia nel cuore di tutti i cinefili. Alzi la mano chi non l’ha notata, e amata, nella pellicola “Pretty Woman” in cui vestiva i panni della prostituta Vivian Ward alle prese con il ricco affarista Edward Lewis interpretato da un’affascinante Richard Gere. La sua filmografia in realtà è davvero ricca in quanto, in trent’anni di carriera, ha recitato in pellicole di successo come “A letto con il nemico”, “Notting Hill”, “Nemiche amiche”, “Se scappi ti sposo”, “Ocean’s Eleven”, “Biancaneve” e tanti altri.

L’incantevole Julia Roberts alla soglia dei cinquant’anni

Il suo sorriso è irresistibile. Difficile da credere ma la star di Hollywood il prossimo 28 ottobre compirà la bellezza di 50 anni. Che dire del suo look? Nel corso degli anni abbiamo visto una nessuna e centomila versioni di Julia. Dagli anni ’80 ad oggi di colori, ma anche acconciature, ne ha cambiati tanti. La Roberts è passata dal castano al rosso fino al biondo e, a una riccia e selvaggia chioma, ha preferito ora movimenti ondulati ora un liscio disciplinato.

Non c’è che dire, non è mai stata una diva esagerata. Julia è l’emblema della bellezza naturale, rappresenta la semplicità fatta persona. Una vera donna da imitare in quanto una delle paladine dello stile acqua e sapone. A differenza delle colleghe di Hollywood non è ossessionata dal botox, anzi, è fiera del suo essere una donna che, come tante, invecchia. Il suo viso parla chiaro. Niente perfezione innaturale ma piccoli segni che la rendono ancora più bella e umana.

Mannish style

Oltre ai capelli anche le sue mise hanno un trascorso da raccontare. L’abbiamo vista sfoggiare spalline over size, outfit in perfetto stile mannish con tanto di tailleur e smoking, per poi arrivare a sensuali long dress sfoggiati durante i red carpet come la consegna dell’Oscar per Erin Brokovich in cui ha indossato un bellissimo Valentino.

Una donna in smoking

Non è un mistero, i designer italiani sono i suoi preferiti. Giorgio Armani, Dolce&Gabbana e che dire di Riccardo Tisci? Proprio lui l’ha scelta come testimonial per la campagna pubblicitaria di Givenchy oltre ad averla vestita in occasione della Cena di gala Lancôme Stars & Wonders a Cannes.

L’incantevole Julia Roberts ha indossato per l’occasione una giacca da smoking in grain de poudre con pantaloncini in raso e camicia in popeline. Il tutto abbinato a sandali in pelle lucida della pre-collezione Givenchy by Riccardo Tisci Spring 2017. Ancora una volta ha dimostrato che la semplicità è la sua arma vincente.