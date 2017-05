Piante adatte a chi non ha il pollice verde

In primavera tutti hanno voglia di natura, ma c’è chi proprio non ha talento per il giardinaggio… ecco le piante adatte a loro!

PIANTE ADATTE A CHIUNQUE

Non occorre essere abili giardinieri per circondarsi di un po’ di verde se scegliamo le piante adatte. Chi non ha il pollice verde, dovrebbe infatti optare per specie di piante e fiori che non richiedono grandi cure e particolari attenzioni. Certo, si può scegliere la strada ancora più semplice, ovvero, acquistare delle piante finte. Ma il risultato, anche all’interno di un appartamento o su un piccolo balcone, non è certamente lo stesso. Ecco allora qualche consiglio per scegliere piante adatte a tutti, inclusi i pessimi giardinieri!

PIANTE ADATTE A CHI AMA I FIORI

Fra le piante semplici da coltivare, ci sono piante verdi, ma anche coloratissimi fiori. Per gli amanti di quest’ultima categoria, consigliamo due specie in particolare. La prima specie è sicuramente il garofano. E’ una pianta ornamentale impiegata per la decorazione di aiuole, giardini, terrazzi e balconi, dalla coltivazione semplicissima. Dunque possono essere esposti in aiuole, vasi o fioriere. Basterà piantarli in una miscela di terriccio, terra vegetale e sabbia grossolana ed innaffiarli con regolarità in primavera. Rifioriranno anno dopo anno.

Un’altra specie di piante adatte a chi ama i fiori che necessitano di poche cure è la rudbeckia, detta anche margherita gialla perenne. E’ un esemplare proveniente dal deserto, molto resistente. Predilige ambienti soleggiati ma vive anche in luoghi semiombreggiati. Sopporta bene il freddo e la calura estiva. Non ha praticamente bisogno di nulla!

PIANTE ADATTE A CHI AMA IL VERDE… MA NON HA IL POLLICE VERDE!

Una pianta che richiede poche attenzioni è certamente la prima Tillandsia. Per natura è estremamente frugale e si adatta bene quasi ad ogni ambiente purché molto luminoso. In Italia queste specie possono vivere quasi ovunque all’aperto quasi tutto l’anno.

L’aloe vera, dal canto suo, richiede solo un po’ d’acqua e di luce. Poco impegno, dunque, per una pianta molto bella che, pur essendo di origine africana, si adatta bene al nostro clima nelle zone miti.

Completa la nostra lista di piante adatte a chi non ha il pollice verde la Sansevieria. E’una pianta da appartamento da coltivare con amore ma senza troppa difficoltà. Ne esistono diverse varietà, di differenti dimensioni, dunque si adattano bene a diversi ambienti.