Atmosfere romantiche affiorano in questo giorno di festa, con la Luna in bel sestile a favorire espressioni dolci, desideri sottili: questo farà da sfondo anche alle manifestazioni di eros, com’è nel vostro sensuale temperamento. -Tutto il resto è noia, dice una vecchia canzone…

colore: Carta da Zucchero

Billie Holiday, What a little Moonlight can do