L’umore migliora da oggi, ma persistono le quadrature di Venere e Mercurio, che sembrano fatte apposta per confondere le idee e piani accuratamente preordinati. C’è bisogno di concentrazione e pazienza per portare a compimento quanto vi sta a cuore: sono qualità V che il vostro segno possiede in abbondanza

colore: Ferro

PJ Harvey, The Community of Hope