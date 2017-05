Il fascino degli uomini “sussurrato” dalle donne

Molti spunti interessanti grazie a Whisper, l’app in cui esprimere i propri pensieri in tutto “anonimato”

Il fascino degli uomini, come quello delle donne, non può essere raccontato. Almeno sino ad oggi. Dopo tweet e like arrivano anche i “sussurri”. Di cosa parliamo? Della nuova app per iPhone e Android: Whisper. La traduzione è appunto “sussurro”, ma cosa c’è di diverso rispetto ai social? Intanto non si tratta di una piattaforma, ma appunto di una app. E soprattutto non è necessario registrarsi e non c’è bisogno di essere in possesso di un pc o di un computer.

Il successo è garantito: siamo su una media di 900 mila messaggi al giorno. Dietro l’anonimato, i pensieri più profondi possono essere espressi liberamente. Senza che nessuno possa giudicare anche un nome. È possibile commentare o mandare messaggi privati di approvazione o meno. E un tumblr raccoglie i whispers migliori, quelli che hanno riscosso maggior successo.

Il fascino degli uomini “sussurrato” da Whisper

Senza bisogno di ricorrere a sondaggi o ricerche, è possibile tracciare un ritratto del fascino degli uomini grazie agli spontanei sussurri di molte donne che usufruiscono di Whisper. Da spettatori o da utenti, la schermata principale offre una visuale sugli ultimi sussurri pubblicati e su quelli che hanno avuto più risposte. Il “segreto” viene pubblicato accompagnato da una foto che gli fa da sfondo. Banditi immagini e comportamenti violenti e razzisti. E banditi anche l’apologia di reato e la diffamazione.

Tra gli argomenti più condivisi quello che riguarda il fascino degli uomini. Dai muscoli in palestra alle lacrime del sesso forte. Dalla pulizia della casa all’essere visti come padri. Ce n’è per tutti i gusti, ma la cosa interessante è che nessun sussurro ha menzionato lo sguardo. Inutile dunque sforzarsi di avere un’espressione alla Jeams Dean: pare non attacchi!

Il fascino degli uomini tra fornelli e dolcezza

“Il mio cuore esplode letteralmente quando vedo un uomo in cucina”. Questo uno dei pensieri lanciati sull’app. Possiamo fidarci del fascino alla Cracco. Ma se pensiamo al nostro partner alle prese con pentole e ricette succulente, saremmo attratte nella stessa maniera? Sì, se in quel momento l’uomo trasmette cura, passione e serenità. Il fatto che stia compiendo un’azione che gli piace, lo rende ai nostri occhi terribilmente affascinante.

A molte si scioglie il cuore quando l’uomo si apre emotivamente. Non è tenerezza da madre, ma apprezzamento di un grande atto di coraggio. I maschietti peccano nel desiderio di rendersi invulnerabili. Nulla di più sbagliato. Stesso caso quando il partner ammette di aver sbagliato. L’uomo non deve mettersi nella posizione di non dover mai chiedere scusa. È al contrario profondamente eccitante avere di fronte chi conosce i propri limiti e crede di dover essere sincero a costo di risultare ridicolo. Tra i whispers più interessanti quelli che parlano del fascino degli uomini che non si vergognano della loro religione. Tra quelli più “popolari”, il messaggio di una ragazza “abbagliata” da un uomo che aiutava una signora a raccogliere per strada la spesa dopo la rottura della busta.

Quando il fascino passa per l’incosapevolezza

Si passa poi al senso dell’umorismo, alla capacità di suonare uno strumento fino alle visioni “domestiche”. Una moglie trova estremamente affascinante il marito che aiuta a fare i compiti suo figlio. Un’altra, il compagno che insegna uno sport a sua figlia. Un’altra ancora potrebbe guardare per ore il partner lavare i piatti. In questo caso ci si riferisce a momenti in cui l’uomo non sa di essere “guardato”. Come molto spesso capita, risultiamo molto affascinanti quando siamo naturali, intenti a fare qualcosa senza preoccuparci di come risulteremo agli occhi di altri.

Poi c’è l’intelligenza e la gentilezza. E questo spiegherebbe la scelta di molte di donne di stare insieme ai “bruttini”: il più delle volte, dietro un aspetto non proprio da Adone, si celano cervello e signorilità fuori dal comune. Qui si collega anche il fascino degli uomini che sanno vestire bene e che sono irresistibili quando vanno a fare shopping: è questione di buon gusto. E il buon gusto attira sempre!