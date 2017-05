Una lavanderia su misura per le sneaker

Basta lavaggi in lavatrice o metodi della nonna scaricati da internet. Per le sneaker a cui teniamo in modo particolare arriva il servizio di Laundry Sneaker. Una lavanderia specializzata in scarpe, che le restituisce all’antico splendore grazie ad un particolare lavaggio a mano. Mettendo l’anima in pace a chi ama indossare le scarpe da ginnastica senza mai rinunciare al fascino indiscutibile del sempre nuovo. E che si trova in eterno conflitto con chi invece le preferisce sporche e sgualcite, per quell’effetto un pò retro che fa sempre tendenza. Ed è sopratutto per i primi, ma anche per coloro che intendono ridare vita a sneaker ormai in disuso, che è stato inaugurato a Treviso un laundry service. Un corner nel quale le sneaker vengono lavate rigorosamente a mano. Per rispettarne la manifattura e farle ritornare come nuove.

Una lavanderia nello shop Habitat

L’idea va attribuita al giovane Vittorio Tomasella, titolare della boutique Habitat di Treviso, che ha importato in Italia una tendenza già in voga in grandi città. Come Los Angeles o Sidney. Un imprenditore che della passione per le sneaker ha fatto il proprio business, tanto da affiancare alla vendita vera e propria anche il laundry service. “Il cliente potrà affidarci le sue scarpe – dichiara Tomasella – e scegliere tra le varie opzioni personalizzabili. Come la pulizia base o completa. O servizi extra come il trattamento idrorepellente e il cambio lacci. Con la garanzia di ottenere scarpe perfettamente pulite grazie all’impiego dei migliori prodotti professionali”.

Roba da intenditori insomma, e di certo non adatta a qualsiasi tipo di calzatura. Anche perchè la boutique trevigiana distribuisce sneaker particolarmente ricercate e di tendenza. Oltre che tante limited edition. Dalle classiche Nike, Puma, Reebok, adidas, Asics, Converse, Diadora. Alle più ricercate Clear Weather, HUF, Native Shoes, Wesc. Ma anche accessori di nicchia come Kappa Kontroll, The North Face Red Label e Life Sux.