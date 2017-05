Light shaping: la parola chiave dell’universo curvy

Nel mondo della moda il concetto di ‘light shaping’ si riferisce a quei capi modellanti pensati perché il design esalti la silhouette e minimizzi i punti critici. Cuciture, tagli e tessuti che garantiscono vestibilità; aderenti senza stringere, modellanti senza camuffare. ‘Light shaping’ sta diventando la parola chiave dell’universo della moda curvy. Ecco che il beachwear e l’intimo si fanno portavoce di questo nuovo modo di pensare la moda femminile.

Light shaping nelle collezioni di beachwear

Si chiama Curve Pericolose il brand Made in Italy specializzato in beachwear curvy, che del light shaping fa un cavallo di battaglia. La collezione per l’estate 2017 punta tutto sui colori, l’allegria, e sui tessuti di altissima qualità. Capi da mare pensati per essere comodi e pratici, per mettere ogni donna a proprio agio. Pur sentendosi bellissima.

Il design valorizza la silhouette senza stringere, grazie alla cura dei dettagli che puntano alla vestibilità in totale comfort. La collezione 2017 si declina nelle coppe differenziate, per soddisfare le esigenze fisiche di ogni donna. Interi o due pezzi, i costumi sono accompagnati da complementi come caftani, top, pantaloni palazzo, poncho. Modelli glamour, sportivi, oppure romanticamente anni ’50, con slip a vita alta e reggiseni con fiocchi. La palette contempla elegante taupe, grigio e sabbia, ma anche i brillanti turchese, smeraldo, blu cobalto. Mentre la fantasie evocano le spiagge tropicali e i motivi floreali.

Intimo light shaping

‘Light shaping’ è anche la parola chiave di New Dimension, la nuova collezione di Verdissima pensata per le donne curvy. La nuova frontiera dell’intimo che permette a tutte le donne di avere sempre una silhouette impeccabile. Grazie ai bordi a ‘taglio vivo’ i reggiseni e gli slip restano invisibili anche sotto gli abiti più aderenti. Regalando una silhouette sinuosa. I reggiseni con ferretto si caratterizzano per una particolare tecnologia che lo rende invisibile e impercettibile. Tutti i capi sono realizzati in tessuti morbidi, quasi impercettibili sulla pelle, nelle due varianti di colore nero e phard. Le proposte hanno diversi gradi di elasticità, in modo da assecondare le funzioni più o meno contenitive di cui ogni donna ha bisogno.