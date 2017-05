Come si tengono in forma le cinquantenni più belle del mondo? Scopriamolo insieme

Instagram A 51 anni, il suo programma di allenamento è incredibile. Cindy Crawford si allena per 75 minuti dalle 8 del mattino per tre volte a settimana. Instagram Liz Hurley, 51 anni, pratica moltissimo sport ma soprattuto ha una regola ferrea: va sempre a letto affamata. Nessuno snack, nemmeno del vino. Solo la pancia vuota (e piatta). Instagram L'attrice di 50 anni Halle Berry è in una dieta super-limitata e mangia solo zuccheri naturali (è diabetica). Si allena per almeno mezz'ora al giorno, indipendentemente dal tipo di attività. I suoi esercizi preferiti includono il planking, flessioni e un sacco di cardio. LaPresse Sharon Stone ha dichiarato che ogni volta che si allena fa qualcosa di diverso dalla volta precedente. Questo le permette di non annoiarsi e di mantenere il suo corpo sempre attivo. Instagram Sharon Stone si allena cinque volte a settimana per novanta minuti. La sua attività preferita? La danza, con cui fa cardio divertendosi. Instagram Demi Moore opta per un allenamento particolare che si chiama Bulk Perspiration e le fa bruciare fino a 1000 calorie a seduta. Instagram Elle Macpherson è una patita di sport estremi e di frequente va a correre sulla spiaggia. La chiamano "The Body" mica per niente... Instagram Christie Brinkley, super modella statunitense, segue una dieta vegana e si dichiara sempre in allenamento. Ha raccontato di fare sollevare le gambe persino mentre si lava i denti. Instagram Cindy Crawford LaPresse Liz Hurley LaPresse Halle Berry LaPresse Sharon Stone LaPresse Courteney Cox LaPresse Demi Moore LaPresse Elle Macpherson LaPresse Christie Brinkley

In forma con le celebrities

Star e fitness: i segreti delle over 50. Come si tengono in forma le cinquantenni più belle del pianeta? Scopriamolo insieme nelle foto che seguono.

Fonte Daily Mail

