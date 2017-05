Abitudini killer per il sesso. E non solo…

Abitudini killer per il sesso tra maleducazione e inconsapevolezza. Un sondaggio condotto da Superdrug Online Doctor, servizio medico del Regno Unito, ha svelato i modi peggiori per soffocare il desiderio. Alcuni fra questi fanno letteralmente fuggire a gambe levate partner “schifati”.

Secondo quanto riportato dal The Sun, Superdrug ha intervistato 2000 persone stilando una classifica delle peggiori abitudini sotto le lenzuola. Tra queste sono da ricercare anche le cause della fine di parecchie di storie. Lasciate stare poca fiducia, tradimenti o interessi non comuni. Qui si parla di veri e propri “fastidi”, elementi inaccettabili nella sfera erotica.

Abitudini killer a letto: dal nome sbagliato alla “leccata” di piede

Vi è mai capitato di fare sesso con qualcuno che vi ha chiamato con un nome diverso dal vostro? Un interruttore del desiderio, un attimo in cui tutto si spegne. Tra i fastidi più frequenti il “darsi alle arie”. Tradotto? Emettere aria dal fondo schiena. Il 13,5 % degli intervistati lo reputa inammissibile, ma ancor peggio se l’emissione avviene in silenzio.

Gli starnuti sono per il 3,9 % dei partecipanti tra le abitudini killer del desiderio. Un modo poco elegante per stare vicino a una persona. Non solo per i bacilli diffusi nell’aria, ma anche per l’atteggiamento “malaticcio” e sgradevole che viene offerto. Anche fare la pipì o la pupù in presenza del partner è vietato per molte persone. Il bagno è, e deve rimanere, un luogo privato, da non condividere con altre persone.

Bon ton a parte, sono emersi alcuni dati interessanti sui motivi che hanno portato alla fine di una relazione. Tra questi, il modo in cui l’uomo “armeggia” con il suo pene: davvero inquietante. Pare che anche per mostrare i genitali ci si debba attenere al buon gusto e al decoro: come dar torto alle donne che lo sostengono!

Infine una notizia che allarmerà molti podofili. Tra gli atti da non compiere mai a letto, il leccare i piedi. Per molti non c’è nulla di eccitante nel vedere il partner intento a passare la lingua tra alluci e talloni. Meglio affidarsi alla “classica” carezza della caviglia!

Filmare l’atto sessuale o rompere il letto

Uno sguardo eccitato mentre si cerca la giusta posizione per essere ripresi da una telecamera? Nulla di più ridicolo per il 50% degli intervistati. E non pensate che gli spuntini a letto siano tanto gradevoli. In molti hanno sottolineato che per mangiare esiste la tavola, briciole o salse sul cuscino annientano numerose voglie sessuali.

Coiti interrotti, morsi forti e rottura del letto sono considerate abitudini killer per il sesso. Non pensate che, come in una scena di un film, sia tanto divertente finire per terra all’improvviso a causa di un rapporto segnato dall’enfasi erotica. In qualche modo si interrompe il desiderio. Magari anche bruscamente…