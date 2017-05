Affilatura dei coltelli con metodi casalinghi

AFFILATURA DEI COLTELLI

Fra le varie operazioni di pulizia e manutenzione degli utensili da cucina, c’è la periodica affilatura dei coltelli. Anche quelli di migliore qualità, infatti, necessitano di questa operazione per funzionare in maniera efficiente. Questo perché con l’utilizzo il profilo tagliente della lama tende a smussarsi. Questa parte, detta il filo del coltello, inizierà dunque a tagliare in maniera meno efficace e precisa.

METODI DI AFFILATURA DEI COLTELLI

I coltelli possono essere affilati in maniera professionale grazie ad appositi macchinari. Tali attrezzi sono però piuttosto costosi, per questo quasi nessuno ne possiede in casa propria. E anche portare i coltelli ad affilare in luoghi specifici non è molto semplice. Soprattutto perché non si trovano facilmente posti che offrono tale servizio. Ecco allora che si possono utilizzare metodi alternativi per affilatura dei coltelli casalinga, comunque soddisfacente.

AFFILATURA DEI COLTELLI CASALINGA

I metodi più usati e semplici per affilare i coltelli prevedono l’utilizzo delle pietre abrasive o dell’acciaino. Quest’ultimo è un bastoncino di acciaio col manico sul quale si sfregano le lame. Se non possedete neppure pietre abrasive o un acciaino, si può infine utilizzare la lama di altri coltelli. Fate attenzione che le lame siano uguali o perlomeno simili e fatele scorrere l’una sull’altra per tutta la lunghezza. A seconda della durezza dell’acciaio, l’operazione va ripetuta dalle cinquanta alle cento volte circa.

AFFILARE I COLTELLI CON LA CERAMICA

La ceramica è un materiale abrasivo quanto basta per effettuare una buona affilatura dei coltelli. Possiamo utilizzare la base di una tazza o di una tazzina capovolta. Il metodo sarà quello classico, ovvero sfregare la lama più volte sulla ceramica a seconda della durezza dell’acciaio. Una volta completata l’affilatura, per rendere il filo del coltello ancora più preciso, completiamo la nostra operazione strofinando la lama sul collo di una bottiglia di vetro.