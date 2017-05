La Luna in bel sestile vi invita alla generosità del comportamento, ad un’audacia già favorita da Marte in eccellente trigono: procedete dunque con belle energie e idee forti, a lungo analizzate, com’è nel vostro stile. Ora Venere in opposizione sembra diventare un vantaggio: agirete fregandovene delle formalità

colore: Bianco Dorato

Bike for Three!, Sublimation