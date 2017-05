Vin Diesel (Dominic Toretto) in Fast and Furious (34 anni) e in Fast and Furious 8 (50).

Michelle Rodriguez (Letty Ortiz) in Fast and Furious (23 anni) e Fast and Furious 8 (39).

Dwayne Johnson (Luke Hobbs) in Fast and Furious 5 (39 anni) e Fast and Furious 8 (45).

Jordana Brewster (Mia Toretto) in Fast and Furious (21 anni) e Fast and Furious 7 (35).

Chris "Ludacris" Bridges (Tej Parker) in 2 Fast 2 Furious (26 anni) e Fast and Furious 8 (39).

Tyrese Gibson (Roman Pearce) in 2 Fast 2 Furious (25 anni) e Fast and Furious 8 (38).

Gal Gadot (Gisele Yashar) in Fast and Furious 5 (26 anni) e Wonder Woman (32). La sua ultima apparizione nella saga risale a Fast and Furious 7, ma in realtà il personaggio è morto nel sesto capitolo.