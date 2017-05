Marine mood: il ritorno delle righe, al mare come in città

I lupi di mare possono gioire. Con la bella stagione impazza il marine mood. Ebbene sì, dilaga il tanto amato Navy style, un evergreen che non delude mai. Non stanca ergo non passa mai di moda. Il guardaroba è pronto a trovare un approdo sicuro in quelle mise frizzanti che, semplicemente indossandole, permettono di catapultarsi in località balneari. Anche solo con il pensiero.

Marine mood: il ritorno delle righe

Chi ama fare proprio uno stile casual e sfoggiare mise dall’anima sportswear, a tendere la mano è il marchio Marina Militare che, con i suoi capi che coniugano funzionalità ed estetica, rimanda allo stile delle Forze Armate di mare.

Esistono miti che non tramontano mai. A innamorare è lei, la classica collezione Marina Militare Sportswear. Non solo righe. Si spazia da camicie in cotone declinate in colori classici del mare a giubbini reverse, cropped pants, maglioncini in cotone, capispalla leggeri etc. Le mise sono perfette per tutti coloro che fanno del mare più che una passione un vero e proprio stile di vita.

Marina Militare, la nuova collezione

Ogni capo è perfetto tanto per il mare quanto per la città. Il perchè è semplice: offre il top del comfort. Non è da meno la linea Aviazione che urla allegria con quei colori brillanti che spaziano dal giallo al rosso fino all’azzurro. Da non dimenticare poi i grandi classici come il verde militare, il kaki e il beige.

Marina Yacthing, lunga vita a pickot e blazer

Altro brand leader nel marinewear è Marina Yachting che, per quest’anno, ha deciso di puntare sulle giacche. Sono loro i capi di punta. Come dimenticare il Pickot, il doppiopetto blu che, sebbene sia nato come capo da imbarcazione, nel corso degli anni è divenuto un’icona di stile.

Eleganza pura quella che, stagione dopo stagione, il brand propone attraverso modelli sempre nuovi che strizzano l’occhio all’heritage di questo capospalla dal fascino senza tempo. La collezione Primavera/Estate 2017 urla classe ma, allo stesso tempo, semplicità. Le sue proposte sono in grado di vestire, con raffinatezza, dal mattino alla sera.

Il blazer, uno dei capi passe-partout per eccellenza, si propone in una nessuna e centomila varianti. A mutare, modello dopo modello, sono tessuti e dettagli. Si va dal morbidissimo denim impreziosito da bottoni dorati alle classiche righe bianco/blu. La classe non rischia mai di affondare perché naviga in acque sicure.