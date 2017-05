Migliora nettamente l’umore con il bel trigono di Luna in segno di Fuoco, capace di accendere in voi l’entusiasmo, e anche la passione, favorita da una splendida Venere, che starà dalla vostra parte per un mese intero, offrendo più di un’opportunità sul fronte del cuore. Cercate di moderare la suscettibilità: è mal riposta e causata dalla dissonanza di Marte

colore: Rosso Fuoco

Mr.Bungle, Retrovertigo