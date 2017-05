La Luna in dispettosa quadratura oggi potrebbe mettere alla prova la sicurezza che spesso vi caratterizza, probabilmente starete bene per i fatti vostri, se non fosse possibile, la cosa migliore ora è liberare la creatività, usando le potenti ispirazioni offerte dagli angoli favorevoli di Plutone e Nettuno

colore: Petrolio

Dan Mangan, Road Regrets