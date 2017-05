Succo di barbabietola per ‘ringiovanire’ il cervello

E’ depurativo, ricco di vitamine, alleato della circolazione, un potente antiossidante. Ci sono mille e più ragioni per bere succo di barbabietola appena estratto: non a caso è considerato un vero elisir di benessere. Un portento, che racchiude in pochi sorsi benefici per tutto il corpo. Uno studio recente, riporta il Daily Mail, ha scoperto una correlazione particolare tra succo di barbabietola, esercizio fisico e longevità del cervello. Una sequenza che sarebbe in grado di ‘ringiovanire’.

Esercizio e succo di barbabietola

Per la precisione, sarebbe la combinazione di esercizio e succo di barbabietola ad avere effetti su alcune aree del cervello. Lo studio, riporta il quotidiano britannico, proviene dalla Wake Forest University, Carolina del Nord. E’ stato condotto su un campione di donne e uomini dai 55 anni in su. Soggetti che non facevano sport e avevano la pressione alta. Ai partecipanti è stato chiesto di svolgere alcuni esercizi (50 minuti sul tapis roulant), ma solo ad alcuni di loro è stato offerto del succo un’ora prima di cominciare. La sequenza è stata ripetuta tre volte alla settimana per un mese e mezzo.

I risultati indicano che alcune regione del cervello legate all’ambito cognitivo hanno giovato particolarmente del connubio. Apparendo più giovani e attive. La ragione potrebbe essere nell’ossido nitrico, contenuto ampiamente nel succo di barbabietola e in grado di aumentare l’irrorazione di sangue al cervello. E’ per questo che le performance sportive migliorano bevendo il ‘magico’ succo. E potrebbe essere per questo che associarne gli effetti ai benefici dell’attività fisica si traduce in una migliore connettività cerebrale. Risultati che potrebbero costituire un importante passo avanti nella prevenzione del declino dell’organo dovuti a patologie come la demenza.

Come si prepara il succo di barbabietola?

Per beneficiare di questo miracoloso succo, occorre possedere una macchina per fare centrifughe o un estrattore di succo casalingo. Si acquistano le barbabietole (crude, non quelle precotte!), e, indossando un paio di guanti per prevenire la colorazione delle dita – magari mettendo un telo sulla cucina per evitare di schizzare tutto con il succo violaceo – le si sbucciano accuratamente. E quindi si centrifugano. Il sapore può non essere particolarmente gradevole, ma lo si può rendere più dolce aggiungendo una mela, del limone, un pezzetto di zenzero, un paio di carote o della menta fresca.