Aspetto fisico maschile: conta più della personalità

Quanto è importante l’aspetto fisico di una persona rispetto al carattere? E’ una domanda comune, forse banale, che ci siamo posti mille e più volte. Magari cambiando versione a seconda delle fasi della vita. O in base a chi udiva la risposta. Diversi studi psicologici sono stati condotti nel merito, spesso con risultati che si contraddicono a vicenda. Di recente ne è emerso uno pubblicato su Live Science che sottolinea quanto l’aspetto fisico degli uomini sia importante per le donne se li devono scegliere come potenziali partner. Lo riporta l’Huffington Post, e la risposta alla domanda è ‘Moltissimo’.

Le donne guardano l’aspetto fisico di un uomo

Che le donne guardino l’aspetto di un uomo non è esattamente una scoperta rivoluzionaria. Quello che però lo studio sottolinea è come la bellezza esteriore sia un elemento di valutazione per un potenziale partner ben più alto della personalità. Lo studio è stato condotto prendendo a campione alcune giovani donne e le loro madri. Alle giovani donne veniva chiesto di valutare le fotografie di uomini e scegliere quelli che trovavano più adatti come partner. Le madri dovevano indicare quali avrebbero desiderato come compagni per le figlie.

Le immagini tra cui scegliere erano di uomini ‘molto desiderabili‘, ‘desiderabili‘ e ‘moderatamente desiderabili‘ (i canoni estetici erano stati fissati con un precedente test). A queste fotografie venivano inoltre associate alcune caratteristiche della personalità: ‘affidabile, onesto’, ‘amichevole, indipendente, maturo’ e ‘ambizioso, intelligente’. Le donne dovevano quindi scegliere i candidati preferiti.

E’ emerso che la maggior parte di loro dava importanza alle caratteristiche personali ideali per un partner solo se esse erano associate agli uomini più avvenenti. Quando le migliori personalità erano associate agli uomini meno desiderabili, passavano in secondo piano. Improvvisamente non erano più importanti. In qualche modo, tutte cercavano di far cadere la scelta sulle immagini degli uomini dall’aspetto fisico preferito. A costo di scegliere un partner ‘ambizioso’ piuttosto che uno ‘affidabile’.

I risultati indicano che un minimo livello di attrazione fisica è un canone imprescindibile nella scelta di un partner. Diversi studi indicano che questo risultato vale anche per gli uomini, ma la stessa dinamica vale per le donne. Se si incrociano i dati con ricerche precedenti in cui le donne affermano che l’aspetto fisico conta poco per loro, si evince che molte sottovalutano ampiamente l’incidenza della bellezza nelle loro scelte.