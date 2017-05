Bar Refaeli, nuove forme, nuovo jeans

Diventata mamma da meno di un anno, la top model israeliana Bar Refaeli ha dichiarato attraverso i social di essere di nuovo incinta. Con uno scatto che la ritrae di profilo, pancino prominente in vista, e la didascalia ‘qualcosa bolle in pentola’. Sarà proprio l’attesa della trasformazione del suo corpo a farle apprezzare in particolar modo i capi effetto shaping? Probabilmente no, visto che il fisico della top model non ha certo temuto la gravidanza nellascorsa occasione, e non lo farà questa volta. Quello per Freddy è probabilmente un amore spassionato.

Bar Refaeli, modella super social

La modella israeliana ama i social network, in particolare Instagram, e adora i selfie. Tanto che in alcune didascalie dichiara candidamente di non capire perché a certe persone non piace farsi fotografare. Nel suo account ha per esempio dichiarato il suo amore per WR.UP®, il rivoluzionario pantalone in jersey brevettato Freddy. Si tratta di un capo in grado di esaltare la silhouette femminile grazie all’effetto shaping. Oggi arricchito di nuovi modelli originali ai quali viene applicata la tecnologia WR.UP®.

Nel suo post su Instagram Bar Refaeli indossa WR.UP® Denim. Un pantalone realizzato con lo stesso trattamento del jeans, ma la cui vestibilità è assolutamente inaspettata. La top model ha scelto il modello denim nelle sue tonalità indaco, che mantiene inalterato quel caratteristico sapore tra il vintage e lo used tipico del jeans. Una sorta di ‘new-jeans’ che, una volta indossato, regala comfort e vestibilità. Anche ad un corpo che sta cambiando le sue forme, come quello di Bar Refaeli.

Anche la collega Barbara Palvin ha postato un’immagine simile sul suo Instagram, sempre indossando il modello WR.UP® by Freddy. L’amore per l’effetto shaping dilaga tra le celebrità.