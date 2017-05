Bicarbonato di sodio dalle incredibili virtù

BICARBONATO DI SODIO

Molte persone utilizzano il bicarbonato di sodio in cucina per igienizzare frutta e verdura, oppure per le pulizie in generale. Anche in bagno viene impiegato per sbiancare le ceramiche, assoluto o unito a limone o aceto. Oltre a questi utilizzi, viene comunemente impiegato anche come ingrediente per alcune ricette. Unito ad una componente acida, infatti, il bicarbonato ha un potere lievitante, utile per preparazioni sia dolci che salate. Messo all’acqua per lessare i legumi, invece, ha la capacità di migliorarne la qualità di cottura.

UTILIZZI BEAUTY DEL BICARBONATO DI SODIO

Oltre a questi comuni utilizzi, però, il bicarbonato di sodio può essere impiegato per altri usi sorprendenti. Può ad esempio assolvere ad alcune funzioni di beauty care. Ottimo è ad esempio come scrub naturale per mani e piedi. Basterà mescolare un cucchiaino di bicarbonato ad uno d’acqua per creare una miscela utile ad eliminare la pelle morta. Aggiunto ad un po’ di dentifricio, invece, il bicarbonato di sodio può aiutare a rimuovere i punti neri dal viso. Applichiamo la crema così creata con uno spazzolino morbido sulla pelle del viso interessata. L’applicazione dovrà essere effettuata la sera, così da lasciare agire anche tutta la notte. In caso di capelli molto sporchi o grassi, il bicarbonato può essere aggiunto allo shampoo per una pulizia più profonda. Diluito in acqua in un contenitore con lo spruzzino, può essere inoltre usato come deodorante naturale per le ascelle. Miscelato ad acqua e miele, infine, può creare un composto utile a combattere la cellulite. Massaggiamo intensamente per almeno tre minuti sulla zona colpita dall’inestetismo.

ALTRI USI DEL BICARBONATO DI SODIO

Da un punto di vista medico, il bicarbonato di sodio viene impiegato per lenire vari disturbi. Applicato con acqua sulle scottature o sulle eruzioni cutanee, dà un immediato sollievo. Aiuta inoltre a combattere acidità di stomaco, reflusso gastrico, ulcera, indigestione, nausea e bruciori. Il bicarbonato è infine di ausilio alla rimozione di eventuale schegge e spine sulla pelle. Applicando una miscela di acqua e bicarbonato di sodio sulla parte lesa dalla scheggia, sarà molto più agevole rimuoverla.