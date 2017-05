Cibi che spengono la passione. Qualche dritta

I cibi che spengono la passione esistono, eccome. Oltre agli alimenti afrodisiaci, esistono cibi che non vanno proprio d’accordo con il desiderio. Allora, per evitare che l’eros si allontani dai nostri rapporti, dovremmo cominciare a stare attenti anche a tavola. La dietologa americana Elouise Bauskis ha stilato una classifica degli alimenti da evitare se si vuole passare una serata di “fuoco”.

I cibi che spengono la passione

Il desiderio può essere influenzato da stress, depressione, squilibri ormonali. Ma anche il cibo può giocare una partita a sfavore della libido. È fondamentale il ruolo che gli alimenti hanno sulla digestione. Al primo posto nella “lista nera” la liquirizia, che abbassa i livelli di testosterone, seguita dai formaggi che fermentano e creano congestione.

Alla larga anche da fagioli e cioccolata, anche se da sempre considerata afrodisiaca. Unico tipo di cacao da tenere in considerazione, quello extra fondente dal 70% in su. Banditi anche menta piperita, tofu e soia (a causa dei fitoestrogeni), tutti cibi che sarebbero in grado di ridurre i livelli di testosterone. L’acqua tonica spesso contiene come aromatizzante il chinino che è stato collegato a una diminuzione della funzione sessuale. E che dire delle patatine? Escludete quelle in busta, come tutti i cibi confezionati o in scatola. La colpa dell’anti libido è da ricercarsi in questo caso nei conservanti colpevoli di ridurre la vitalità in generale.

Dieta e libido: via anche i pop corn

Carni rosse, vino rosso, bevande rosse e bevande energetiche: sono cibi pesanti che rendono lenta e faticosa la digestione e che spengono inevitabilmente il desiderio. I broccoli fanno bene, ma evitateli se volete fare sesso! Altro cibo da tener lontano in caso di “strane voglie”, i pop corn, quelli da preparare nel microonde.

Se pensate di vedere un film a casa, escludete dai vostri spuntini gli adorati fiocchi di mais. I popcorn cotti nel microonde contengono l’acido perfluoro ottanoico, sostanza che abbassa i livelli di testosterone e che può dare anche problemi alla prostata. Se proprio non potete farne a meno, optate per quelli già pronti, o preparateli con la “classica” padella e un filo d’olio.