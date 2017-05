Giacca da vela: per velisti estremi e non

Una giacca da vela per gli appassionati del mare che non sono disposti ad accettare compromessi. Perché ogni condizione metereologica va affrontata con cautela, utilizzando l’attrezzatura e l’abbigliamento adatto. Come ad esempio avvolgenti giacche tecniche e impermeabili per le condizione di mare più avverso. E anche quando le condizioni meteo non promettano nulla di buono, e consiglino di rimanere a terra, un buon capo ispirato alla vela è un modo per rimanere in contatto con il mare. La scelta dell’abbigliamento del velista non può non orientarsi verso brand da sempre strettamente legati al mondo della navigazione. Come Helly Hansen e North Sails.

La giacca da vela norvegese

Helly Hansen è un’azienda norvegese che da 140 anni produce abbigliamento di qualità e design dedicato ai velisti. Che si tratti di marinari off-shore o crocieristi in-shore, l’azienda scandinava offre soluzioni all’avanguardia. Come la Ægir Race Jacket. Un capospalla professionale, impermeabile con trattamento idrorepellente, antivento e traspirante, con cappuccio ripiegabile e dettagli riflettenti. Un prodotto molto apprezzato dagli addetti ai lavori. Tanto da aggiudicarsi il GOOD DESIGN® Award assegnato dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design e dal European Centre for Architecture and Urban Study. Anche perché la Ægir Race Jacket di Helly Hansen è leggera ma ha una struttura robusta. Garantisce grande libertà di movimento ed è adatta alla navigazione in condizioni estreme, grazie anche al collo protettivo e alla maschera che protegge dall’acqua.

L’iconica North Sails

Per North Sails – brand americano sinonimo di vela – il punto di forza è la Sailor Jacket. Un indumento con 30 anni di storia, ma rinnovata in occasione della primavera estate 2017. Realizzata in nylon resistente e idrorepellente, garantisce protezione anche dai raggi UV. Per incontrare le esigente dei velisti in-shore, e anche nelle giornate trascorse lontano dalla barca. Oltre le performance, c’è lo stile inconfondibile del brand fondato nel 1957 dal velista Lowell North. La giacca è un bomber con vestibilità slim, polsini e fondo a coste e maniche foderate in nylon. Disponibile nelle varianti blu navy, bianco, rosso e azzurro.