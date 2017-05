Ghi sono gli spilungoni e chi è nato in formato mini? Scopriamolo insieme

LaPresse La più bassa, per modi di dire, è Blake Lively: 1.77 cm. LaPresse Kendal Jenner è alta 178 cm. LaPresse 178 cm anche per la popstar Taylor Swift. LaPresse La splendida Nicole Kidman arriva a 180 cm di pura bellezza ed eleganza. LaPresse La protagonista di Alien è alta ben 182 cm. LaPresse Ben 188 cm di bellezza e fascino. È quanto misura l'attrice tanto amata da Tarantino che l'ha voluta in tutta la saga Kill Bill. LaPresse Passiamo agli uomini: Hugh Laurie è alto 189 cm. pari merito col collega Ashton Kutcher. LaPresse Ashton Kutcher e i suoi 189 cm di altezza. LaPresse Con i suoi 192 cm di altezza anche Ben se la cava piuttosto bene... LaPresse Secondo, per un solo centimetro, l'attore comico Vince Vaughn, alto ben 195 cm. LaPresse A sbaragliare tutti è il popolare DJ Calvin Harris con i suoi 196 cm. LaPresse E le star più 'piccine'? C'è Shakira, con soli 158 cm di altezza. LaPresse Ma anche Nicki Minaj con 157 cm. LaPresse E poi c'è Ariana Grande che, a dispetto del cognome, è alta solo 153 cm.

Le star più alte di Hollywood. Guardando le foto patinate delle star sulle copertine o sui loro profili social è difficile immaginare quanto siano alte, chi siano le più bassine e chi le vere “pertiche” dello showbiz.

Spilungoni e star mignon

Nel mondo delle celebrities, a fianco delle star formato “mignon”, ci sono poi le e gli spilungoni. Quelli che nelle foto risultano quasi sempre sovrastare gli altri. Ma chi sono?

Ecco la classifica, dal più alto al più, si fa per dire, basso. E infine abbiamo aggiunto anche una chicca: le star più bassine, quelle che si devono mettere in punta di piedi. Continuate a scorrere le foto per scoprirle tutte.

Fonte: Donna Moderna

