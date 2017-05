Brisighella tra arte, vino e artigianato

In arrivo a Brisighella un festival dedicato alle realtà indipendenti agricoli e culturali.

Brisighella è uno dei Borghi più Belli d’Italia, incastonato nel cuore dell’Appennino tra Firenze e Ravenna. Si presenta con il suo antico borgo medievale che ha saputo mantenere inalterate le atmosfere di un tempo. Grazie all’elevato livello dei servizi turistici e alla spiccata predisposizione per il turismo sostenibile gode di importanti certificazioni. Tra cui Città Slow, Città dell’Olio e del Vino, la Bandiera Arancione. Con il suo dedalo di viuzze acciottolate, i tratti di cinta muraria, le scale scolpite nel gesso, Brisighella offre soggiorni all’insegna della tranquillità. Ma anche tante iniziative in ogni periodo dell’anno.

BRISIGHELLA E BORGOINDIE FESTIVAL

Il weekend del 6 e 7 maggio sono chiamati a raccolta artigiani, vignaioli ed artisti indipendenti che si riuniscono per il BorgoIndie. Si tratta di un festival dedicato a realtà indipendenti agricole e culturali, ricco di conferenze, dialoghi, degustazioni e musica a cui si aggiunge un vivace mercato. Giunto alla quarta edizione, BorgoIndie si sviluppa all’interno del suggestivo Antico Convento dell’Osservanza. Ripercorre un viaggio a 360° che dal mercato dei vignaioli si spinge fino ai confini della musica e della conferenza. Quest’anno, spazio anche alle degustazioni di metodo classico italiano e saké.

LE CANTINE DI BORGOINDIE A BRISIGHELLA

Protagoniste della manifestazione saranno anche quest’anno le cantine aderenti alla FIVI, Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti. L’evento può quindi contare sulla presenza di un’ampia pattuglia di produttori provenienti da diverse regioni italiane. E’ previsto uno spazio dedicato al Garage Wine Contest, aperto a vignaioli dilettanti di prestigio. Ed un’area dedicata ai prodotti DOP e IGP della regione, che ospita prodotti dei presidi Slow Food e altri artigiani indipendenti emiliano romagnoli. Il tema della conferenza di quest’anno è la lettura. Si offre quindi una ricerca di spunti e suggestioni che aiutino a leggere il mondo attraverso la lente del vino, del cibo, della musica e della scrittura.

Anche le sonorità tornano ad essere protagoniste con interpreti della musica indipendente italiana. Per quel che riguarda degustazioni e cene sono diversi gli appuntamenti da non perdere. C’è un percorso introduttivo dedicato a Le vie del Sakè, prodotto che sta acquisendo sempre più estimatori. E Metodo Classico Italiano, una passeggiata lungo la penisola italiana che accompagna alla ricerca delle migliori espressioni delle ‘bollicine’ italiane. La cena prevista per sabato 6 maggio si incentra sui temi del recupero e del riuso dei prodotti.