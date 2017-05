Instagram Ecco la copertina di Playboy in cui Brook Power appare come Playmate dell'anno. Instagram Brook Power con il figlio Ozzie, nato a novembre dell'anno scorso. Instagram Dal 2016 è sposata con Zac Taylor, modello anche lui. Insieme hanno avuto il piccolo Ozzie. Instagram Brook Power Instagram Brook Power Instagram Brook Power Instagram Brook Power Instagram Brook Power Instagram Brook Power Instagram Brook Power

Brook Power, la Playmate hawaiana

Ha 28 anni, è diventata mamma da pochissimo, ed è la prima Playmate of the Year originaria delle Hawaii. Brook Power è la Paymate scelta per il 2017 dai lettori di “Playboy”, a lei dedicata copertina di maggio-giugno. Poserà senza veli, davanti all’obbiettivo del fotografo David Bellemere. Brook è la 58esima Playmate of the Year della storia, la prima originaria delle Hawaii. Non solo, è anche una neomamma: suo figlio Ozzie è nato a novembre 2016.

Ecco dieci scatti che ci raccontano qualcosa di più sulla bella Brook.

Fonte: Corriere.it e Facebook

