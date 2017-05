Dallo stadio alla strada: lo sport ispira le sneaker

Per le sneaker il confine tra lo stadio e la strada è sempre più sottile. Ovvero la distanza che separa le arene che fanno da teatro alle performance sportive e la normalità della vita quotidiana. Perché atleti e appassionati si fondono nella ricerca di prodotti che siano di tendenza. Dentro e fuori dal campo di gara. E nascono sneaker che incarnano lo spirito della competizione e si mescolano con lo stile metropolitano. Per adidas Footbal nasce una edizione limitata della Mundial Team EQT . Mentre Nike rilancia l’iconica Cortez, distribuita da AW LAB.

Dallo stadio di calcio alla città

L’ambiente perfetto per le adidas Football è il rettangolo verde di un campo di calcio. Ma il nuovo modello Mundial Team EQT è stato disegnato per sconfinare dal campo alla strada. Diventando una sneaker in grado di sfoggiare un design tipicamente legato al football, ma adatto alla città. La casa produttrice tedesca sceglie un design elegante e sofisticato, con una tomaia in pelle di canguro e linguetta nera. L’intersuola è bianca mentre la puntina è in suede, nella colorazione verde. La denominazione Mundial Team, con carattere dorato, compare sulle consuete e iconiche tre strisce adidas.

Il ritorno di Cortez

Per Nike invece, il campo di gara è la pista di atletica. Lo scenario dal quale prende ispirazione la riedizione della Nike Cortez, l’iconica sneaker lanciata per la prima volta nel 1972. Si tratta di una scarpa prodotta dal brand statunitense in occasione delle Olimpiadi di Monaco. La prima realizzata per il running e per un pubblico di massa. Il successo dell’epoca ha dato grande linfa alla Nike, riposizionando il brand su livelli internazionali, e definendo i confini di una storia aziendale ricca di successi. Ora la Corteza torna nella versione attualizzata, che riparte dai colori della prima versione, il nero e il bianco, e da un versione con lo swoosh in blu. Distribuita in esclusiva da AW LAB, viene venduta al prezzo di 85 €.