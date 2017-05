Pillole di bellezza: come prepararsi all’estate

La primavera è la stagione del risveglio. E non solo della natura. Superato il grigiore invernale, la pelle ha voglia di brillare. Come fare per coccolare viso, piedi e capelli senza spendere una fortuna? A rivelarlo è stato Hairtrade. Il famoso Hair& beauty retailer, come riporta il sito del Daily Mail, ha diffuso preziose pillole di bellezza che permettono di sfoggiare un aspetto raggiante. Il tutto senza alleggerire il portafoglio.

Pillole di bellezza: abbronzatura spray

Se si teme che qualcuno possa notare che la propria abbronzatura non è proprio frutto di una vacanza al mare ma, piuttosto, viene fuori da una bottiglia, c’è un rimedio. Al fine di correggere eventuali macchie causate dall’autoabbronzante, basta fare tesoro del bicarbonato di sodio. Si applica la polvere su una spugna e si va ad applicare sulla pelle per eliminare qualsiasi sporcizia.

Patate per il pedicure

Paura di mettere a nudo i piedi in spiaggia? Perché non pensare a un pedicure fai da te? Basta tagliare una patata a metà e munirsi di sale marino: si ottiene così un ottimo esfoliante.

Aceto per i capelli

Il sole e l’acqua salata sono nemici dei capelli colorati: possono contribuire a seccarli. Metà tazza di aceto di sidro di mele è quel che basta per illuminare una chioma spenta. Bastano 10 minuti et voilà, la bellezza è servita.

Olio di cocco elisir di bellezza

L’olio di cocco ha mille proprietà: è ottimo da usare come idratante per la pelle e come trattamento per i capelli per renderli morbidi e lucenti.

Succo di pomodoro per capelli biondi

Il cloro può danneggiare i capelli, soprattutto quelli biondi. Al fine di proteggere il colore, un ottimo rimedio è il succo di pomodoro. Lo si applica sul cuoio capelluto e sulle lunghezze per 5-10 minuti per poi lavare la chioma con shampoo e balsamo utilizzando acqua fredda. Si aumenta così la luminosità.

BB cream al posto del fondotinta

Tra le pillole di bellezza non poteva mancare un capitolo relativo al make-up. Quando fa caldo, meglio optare per una BB cream al posto del classico fondotinta: offre una copertura leggera e delicata rendendo la pelle perfetta.

Aloe Vera contro le scottature

L’Aloe Vera è un ottimo rimedio naturale per trattare le scottature. Se si prende troppo sole, congelare l’Aloe per poi applicarlo sulla parte interessata. L’effetto rinfrescante è in grado di lenire il dolore.

Deodorante anche sul collo

Il deodorante si può applicare, oltre che sotto le ascelle, anche sul collo al fine di sentirsi sempre freschi, anche a temperature elevate. Non è tutto. Impedisce ai capelli di attaccarsi sulla pelle.