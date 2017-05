Prodotti di bellezza: come farli durare più a lungo

I PRODOTTI DI BELLEZZA Più DIFFUSI

I prodotti di bellezza più venduti ed apprezzati dal pubblico femminile sono senz’altro i trucchi. D’altronde, le fashion addicted più convinte, lo sanno bene: il make up è il primo accessorio di una mise. Proprio per questo alcune donne non badano a spese in proposito, arrivando a pagare cifre importanti per i marchi più noti. Dior, Chanel, Lancome, Clinique, tanto per citarne alcuni, offrono una gamma completa di prodotti beauty per donne esigenti. Spesso è impossibile resistere!

COME CONSERVARE I PRODOTTI DI BELLEZZA

Proprio perché la spesa sostenuta spesso è tutt’altro che irrilevante, i prodotti di bellezza vanno conservati con cura. Grazie ad una buona conservazione e ad alcune tecniche, i vari tipi di make up possono durare più a lungo. Iniziamo allora a svelarvi qualche piccolo trucco.

MASCARA E ROSSETTO

Il mascara ed il rossetto sono sicuramente due dei prodotti di bellezza più soggetti a danneggiarsi nel lungo periodo. Il mascara, utilizzo dopo utilizzo tende ad indurirsi, rendendo difficile l’applicazione. Senza contare che lo scovolino è sempre in contatto con le ciglia e con l’esterno, diventando un ricettacolo per germi e batteri. Una buona soluzione per mantenere il mascara più a lungo è allora quella di acquistare degli scovolini nuovi. Se ne trovano a prezzi molto bassi e vi consentiranno di preservare il prodotto e la salute dei vostri occhi. I rossetti invece possono soffrire le alte temperature. Se vivete in ambienti caldi, dunque, un buon metodo per conservarli più a lungo è tenerli in frigorifero.

ALTRI PRODOTTI DI BELLEZZA

Una conservazione ottimale del fondotinta compatto, in polvere o crema, implica seguire norme elementari di igiene. Dunque applicarlo con dita o spugnette non perfettamente pulite non è il giusto metodo da seguire. Meglio usare sempre spugnette e applicatori, che vanno però lavate regolarmente e lasciati asciugare all’aria. Lo smalto per unghie diventato troppo secco, può essere diluito appena con un po’ di solvente. Gli ombretti rotti, infine, possono essere recuperati con un po’ d’alcol. Recuperiamo le parti dell’ombretto compatto danneggiato e la polvere persa e inseriamoli nel suo contenitore. Schiacciamo ben bene con un cucchiaino ammorbidendo il composto con un goccio di alcol. La superficie verrà ripristinata e, una volta evaporato l’alcol, l’ombretto sarà di nuovo utilizzabile!