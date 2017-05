Risotto vegan di zucchine al profumo di limone

Non è difficile preparare un risotto vegan. Basta evitare il burro (e usare l’olio) e il formaggio grattugiato. Per quanto riguarda gli ingredienti da utilizzare per insaporire il riso, la scelta è ampissima tra le verdure di stagione, le spezie, persino la frutta. Ecco una ricetta di risotto vegan realizzato con le zucchine e un profumo di limone che lo rende perfetto per queste settimane di attesa dell’estate. Un sapore fresco per una ricetta leggera.

Risotto vegan, ingredienti per 2 persone

160 gr di riso tipo Carnaroli

3 zucchine freschissime

1 scaglogno

1 limone non trattato

1 cipolla

1 carota

1 costa di sedano

1 tazzina di vino bianco

olio d’oliva, sale, pepe q.b.

1 noce di burro vegetale (opzionale)

Procedimento

Preparate un brodo vegetale mettendo a bollire la cipolla, la carota e il sedano in circa 1 litro e mezzo d’acqua salata. Lasciate bollire per almeno 1 ora. Nel frattempo, tagliate le zucchine a rondelle. Tritate lo scalogno e mettetelo a soffriggere in una casseruola con olio di oliva, con dei pezzetti di scorza di limone, affettata in modo molto fine. Aggiungete le zucchine, salate, pepate e fate cuocere mescolando di tanto in tanto. Quando le zucchine si saranno ammorbidite, toglietene poco meno della metà e tenetele da parte. Frullatele e fatene una crema.

Aggiungete il riso, fatelo tostare un paio di minuti, sfumate con il vino bianco. Una volta evaporato l’alcol, cominciate ad aggiungere mestoli di brodo man mano che il riso cuoce. Mescolate di tanto in tanto, e ogni volta che il riso avrà assorbito il liquido mettetene altro. A pochi minuti dalla cottura (in totale ci vorranno circa 20 minuti, dipende dal riso), aggiungete la crema di zucchine. Spolverate con un’ultima grattugiata di scorza di limone e spegnete. Lasciate riposare il riso 1 minuto prima di servire. Mantecate con il burro vegetale se volete una consistenza più cremosa.