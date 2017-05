Di sottofondo una Luna dissonante che crea emozioni bizzarre, mentre in primo piano rifulge una Venere di Fuoco, pronta a farvi innamorare. Non amate le mezze misure in questo momento: l’opposizione di Marte vi fa parlare con schiettezza, a volte con forte spirito provocatorio

colore: Rosa

Fabrizio Moro, Pace