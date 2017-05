La Luna nel vostro segno fino a domani favorisce l’umore giusto per affrontare gli impegni quotidiani con efficacia risolutiva e concentrazione invidiabile. Non vi sfuggiranno i più piccoli dettagli nel dare vita alle soluzioni prescelte, in ogni ambito, affettivo e professionale

colore: Madreperla

Michele Bravi, Il diario degli errori