Cosmo, l’inimitabile drink-mito al femminile

Cosmo (meglio conosciuto come Cosmopolitan) è un cocktail a base di vodka riconosciuto dalla dalla International Bartenders Association. Tutti lo conoscono. Non fosse altro per il successo che ha avuto nella serie tv Sex and the City, in cui Carrie & Co erano solite ordinarlo nelle loro frequentissime uscite newyorkesi. E New York è un po’ la città simbolo del Cosmo: non esiste pellicola, storia o libro che escluda dalla narrazione un Cosmopolitan preparato come si deve. Il drink fa parte della famiglia dei Cape Codder.

Un Cosmo: oggi come ieri

Un grande classico protagonista delle serate mondane. Il Cosmo fa rima con fashion, eleganza e originalità e le sue origini non sono del tutto chiare. Tra le teorie più diffuse, quella secondo la quale il drink sarebbe legato a Cheryl Cook, bartender famoso a Miami nei favoloso anni ’80. Cook avrebbe creato il Cosmo su commissione di un azienda di liquori. Unica indicazione: che fosse un cocktail amato dalle donne e che avesse dunque caratteristiche di eleganza e di tendenza.

Inimitabile, non se ne conoscono versioni “modificate”. Il Cosmopolitan è servito nella coppa martini e spicca con il suo colore acceso dato dal mirtillo e dal triple sec. Da Miami si è diffuso rapidamente in tutta la Florida, poi naturalmente New York e infine tutta l’Europa. Un abbinamento che unisce dolcezza e fermezza. Un’ispirazione, soprattutto per gli anni ’70 e ’80. A Torino, nel 2011 è stato inaugurato il Cosmopolitan, locale ispirato allo Studio 54 di New York. Ecco come prepararlo.

Cosmo: la ricetta

45 ml di vodka

15 ml di cointreau

30 ml succo di lime

60 ml succo di mirtillo

15 ml zucchero liquido (opzionale)

ghiaccio a cubi (nello shaker)

Miscelare tutti gli ingredienti nello shaker con ghiaccio, agitando bene, filtrare in una doppia coppa cocktail precedentemente raffreddata. Guarnire con una fettina di lime.