I consigli per un dieta vegetariana ricca di ferro

Ci possono essere tantissime ragioni per cui si può decidere di non mangiare carne. Si può essere vegetariani, o vegani, per ragioni etiche, per problemi di salute o semplicemente per una questione di palato. Non ci sono motivi di natura nutrizionale per rinnegare o avere dubbi sulla propria scelta. Purché si faccia attenzione a mantenere una dieta equilibrata nonostante il mancato consumo della carne. E’ importante cercare di garantire al proprio organismo l’apporto di quelle sostanze che generalmente si assumono con gli alimenti di origine animale. Sostanze come il ferro. Contrariamente a quanto si possa pensare la carne non è l’unico alimento a contenere ferro in quantità. Come suggerisce il magazine Women’s Health esistono, infatti, alternative vegetali in grado di fornirne una dose talvolta persino superiore a quella della carne. Cibi sani e gustosi che permettono di tenere in salute l’organismo e di mantenere una dieta equilibrata.

Molti legumi per una salute… di ferro

Oltre ad essere ricchissimi di fibre, di proteine e di potassio, i legumi sono molto preziosi per l’apporto di ferro all’organismo. Ceci, fagioli, semi di soia e lenticchie sono, dunque, veri e propri alleati della salute. Una tazza di fagioli, ad esempio, contiene circa 3-4 milligrammi di ferro, i ceci addirittura 4,7. Più della metà della RDA per un uomo adulto. Una tazza di semi di soia, poi, ne contiene persino 8-9 milligrammi, mentre mezza tazza di tofu, ricavato anch’esso dalla soia, garantisce un apporto di 6 milligrammi di ferro. Mangiare, infine, una tazza di lenticchie equivale a consumare una bistecca di oltre 200 grammi. Ed oltre ad essere molto gustosi e semplici da preparare, i legumi sono anche incredibilmente versatili in cucina. Un vero tesoro per vegetariani e non.

Ferro a volontà con i cavoli e le verdure a foglia larga

Braccio di Ferro certamente consiglierebbe di consumare molti spinaci. E avrebbe ragione perchè gli spinaci sono un vero concentrato di ferro. Tre tazze ne contengono 18 milligrammi, più di una bistecca da più di 200 grammi. Con un piatto di spinaci ci si garantisce, dunque, l’intera razione giornaliera consigliata. Con una sola tazza di bietole, invece, se ne ricava una dose pari a quella di un hamburger. Oltre ad un benefico mix di vitamine (A, C, K e B) e di acidi grassi omega 3.

Buone notizie anche dalla famiglia dei cavoli. Dal bok choi (o cavolo cinese), sino ai broccoli, questi ortaggi offrono un considerevole apporto di ferro (da 1 a 2 milligrammi per tazza). Oltre che di altre preziose sostanze nutritive come come la vitamina A, di cui è ricco il cavolo cinese, le vitamine K e C ed il magnesio, contenuti, invece, in quantità nei broccoli.

Cibi sfiziosi e ricchi di ferro

Non è detto, inoltre, che per mangiare sano e vegetariano (o vegano), si debba necessariamente rinunciare al gusto e a qualche sfizio. Ci sono prodotti dal sapore stuzzicante e dalle numerose proprietà benefiche. Alcuni dei quali si rivelano anche particolarmente ricchi di ferro. Croccanti e saporiti, i semi di sesamo possono essere utilizzati nei modi più svariati. Ed offrono un apporto di ferro pari a circa 1,3 milligrammi per cucchiaio. Stesso discorso vale per la frutta in guscio e per gli anacardi in particolare, deliziosi e nutrienti

Sfiziosa ed amata da grandi e piccini, una baked potato si rivela anche una portata sana e nutriente. Contiene una dose di ferro pari a circa 3 milligrammi, più di quella presente in 85 grammi di pollo. Condita, poi, con dello yogurt greco in alternativa alla panna acida, garantisce anche un elevato apporto di proteine. Impossibile, infine, resistere al cioccolato fondente. E’ un autentico elisir di buona salute, migliora l’umore e garantisce un apporto di ferro pari a circa 2-3 milligrammi ogni 30 grammi. Più di quanto se ne assume con la stessa quantità di manzo.