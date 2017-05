Biblioteca in hotel? Si può: ecco dove

Biblioteca tradizionale addio. Arriva qualcosa di diverso. E come molte tendenze particolari nasce in Giappone. Per l’esattezza a Tokyo. Dove Book and Bed è il primo hotel biblioteca del mondo. Non un luogo pensato per offrire ristoro tra lusso, morbidi materassi, confortevoli piumini o comodi cuscini. Ma per garantire un’esperienza di lettura ai massimi livelli. Tra librerie colme di volumi. Dormire in mezzo ai libri dunque, in una sorta di scaffale, certo non scoraggia gli amanti della buona lettura. La sensazione di poter chiudere gli occhi in mezzo a migliaia di volumi è incomparabile.

QUANDO LA BIBLIOTECA ARRIVA IN HOTEL

L’hotel, che ha aperto anche a Kyoto e Fukuoka dato il successo, si presenta a metà strada tra ostello e libreria. Non è provvisto di vere e proprie camere ma sono più che altro piccoli ambienti. Quasi nicchie, a dirla tutta, dotate però di letti fouton divisi da scaffali di legno. Una trentina di posti per 20 letti tra standard e compatti, ovvero larghi 85 centimetri. I servizi offerti sono quelli di wifi gratuito ed uso dei bagni in comune. A cui, si aggiunge, la vasta scelta della biblioteca che conta 1700 libri, sia in giapponese che in inglese.

I LIBRI DEL PRIMO HOTEL BIBLIOTECA DEL MONDO

I libri dell’hotel non sono in vendita. Ma chi vuole può portarne dei proprio per prestarli ai proprietari ed ampliare cosi la collezione proposta. Che comprende “libri che arricchiscono la vita di ogni giorno”, come afferma il proprietario. Si possono consultare guide turistiche, manuali con consigli per il lavoro, romanzi e riviste. Il costo di un pernottamento non è sorprendentemente caro, come ci si aspetta dal Giappone. Si aggira intorno ai 44 euro a notte. Ovviamente, durante le ore diurne, il salone è aperto e fruibile anche da chi non pernotta in hotel. Con questi rifugi originali, colti, friendly ed economici va da se che l’idea abbia riscontrato solo commenti favorevoli. Per molti la lettura e il dormire sono due fattori irrinunciabili del buon vivere. Ecco, quindi, che i topi da biblioteca sono accontentati. Cosa c’è di meglio, infatti, che abbandonarsi piacevolmente al sonno tenendo un libro tra le mani?