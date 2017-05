Miley Cyrus, Barbara d’Urso: simpatiche o antipatiche?

Miley Cyrus, Monica Bellucci, Barbara d’Urso. Scopriamo insieme i personaggi più amati e odiati della settimana.

Miley Cyrus: simpatica canaglia

La cantante e popstar le cui esibizioni sul palco molto eccessive le hanno fatto guadagnare più di qualche polemica, ha deciso di aprirsi al suo pubblico con una confessione personale. Miley non fuma più erba da 3 settimane e vuole mettere la testa a posto. Dice. Per confermare la sua nuova immagine di ragazza giusta ha pure sottolineato il rapporto che la lega all’attore Liam Hemsworth. Legame interrotto e poi ripreso a fine 2015. Forse la svolta matura di Miley potrebbe essere anche dovuta alla frequentazione con il giovane attore. Comunque, ci piace questo cambiamento. Vederla sempre nuda e strafatta era davvero troppo anche per noi.

Monica Bellucci. ‘La più francese delle italiane’ è stata intervistata dal magazine Paris Match. Le domande dell’intervista hanno toccato il divorzio con Cassel e la sua vita sentimentale. Monica non ha voluto parlare dei motivi del divorzio ma si è limitata a dire che è successo 4 anni fa e che adesso c’è un nuovo uomo nella sua vita. Brava Monica, da questa brutta vicenda ne sei uscita con una grandissima classe.

Vincent Cassel: antipatico traditore

Al momento si mormora che tra le cause del divorzio con la Bellucci ci sia stato un suo conclamato tradimento. Infatti pare che mentre era ancora insieme all’attrice italiana convivesse con un’altra donna a sua insaputa. In un’altra casa, in un’altra vita parallela. A noi Vincent Cassel piace come attore e soprattutto perché interpreta sempre ruoli di uomini spesso controversi, traditori, manipolatori. Non sarà che questi personaggi gli somigliano molto più di quanto pensiamo? Antipatico Vincent, Monica è patrimonio nazionale e non si tocca.

Barbara d’Urso. Mentre l’attrice spegnerà domenica 60 candeline, a non spegnersi mai è il vento di polemiche sul suo Pomeriggio Cinque. Di recente durante il programma sono volati insulti e offese tra Rosy Dilettuso, ex concorrente de La pupa e il secchione e Cristina Del Basso ex gieffina. Motivo, le accuse reciproche di uso abbondante di chirurgia estetica. Il dialogo è andato avanti tra urla e prese in giro. Francamente davvero troppo spazio dato alle due, visto il livello insignificante della polemica. Dai Barbara fai qualcosa!