La Luna è ancora favorevole, in bel trigono in segno di Terra fino a stasera. Da sfruttare per mettere ordine, nelle cose, nei sentimenti, sul lavoro. Favorite le attività che richiedano precisione, attenzione al dettaglio. Saprete cogliere importanti sfumature nell’atteggiamento degli altri

colore: Argilla Bianca

Demi Lovato, Confident