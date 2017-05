60 anni per Barbara d’Urso: auguri Lady Salotto

60 anni per Barbara d’Urso sono arrivati. Incredibile davvero che la donna determinata e forzuta che tutti noi conosciamo per i suoi salotti su Canale 5, abbia lo stesso incedere degli anni di tutti i comuni mortali. Sì perché se c’è una cosa che dobbiamo riconoscere senza ombra di dubbio a Barbara d’Urso è il suo carattere, la sua forte presenza televisiva e la simpatia.

60 anni per Barbara d’Urso: lo stile d’Urso in TV

Forse a molti potrebbero non piacere i contenuti dei suoi programmi, spesso decisamente trash. Ma è indubbio il piglio con il quale la d’Urso conduce da anni trasmissioni di successo come Pomeriggio 5 e Mattino 5. Barbara, o Barbarella, è riuscita a costruire nel tempo una carriera solida di attrice e di presentatrice giocando con un’immagine di sé molto vicina alle persone, spesso materna, sicuramente popolare. Nel tempo è stata la celebre dottoressa Giò ed erede di Daria Bignardi nella conduzione del reality Grande Fratello.

60 anni di Barbara d’Urso: la carriera

Nata a Napoli il 7 maggio del 1957, nel corso della sua carriera ha saputo essere nel posto giusto al momento giusto. Prima nel cast di fiction di successo come La dottoressa Giò e Le ragazze di Spagna, entrambe negli anni ’90. Poi come conduttrice di reality come La fattoria e il Grande Fratello. Prima però la pepata Barbara si era fatta conoscere per alcuni esperimenti arditi persino per lei. Prima di tutto il cambio di nome. Barbara è nata Maria Carmela. Nel 1977, anno di debutto su Telemilano 58, i dirigenti della rete le suggerirono di scegliere un nome d’arte più breve. Così Maria Carmela venne abbandonato definitivamente.

Nel 1978 è passata in RAI per partecipare al varietà della Rete 2, oggi Rai 2, Stryx. Lì dà scandalo mostrandosi in topless. Dal 2008 è su Canale 5 con Mattino Cinque. Poi segue con Pomeriggio Cinque, con Domenica Cinque, diventata oggi Domenica Live. Con questi ultimi dieci anni di carriera è diventata la regina dei salotti televisivi. La chiamavano Lady Salotto, sempre a suo agio con la presenza massiccia di ospiti e il taglio prevalentemente talk dei suoi programmi che ogni volta conquistano tantissimo share. Insomma, la gente la ama e noi la celebriamo come professionista. Auguri Barbara!