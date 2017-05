Bijoux estivi dall’effetto super shining: è ora di brillare

In vista della festa della mamma perché non pensare a omaggiare quella che risulta essere una delle persone più importanti della propria vita con un delizioso gioiello? I bijoux estivi, spesso, vestono più di un qualsiasi altro capo. Con le loro forme originali, i colori vivaci e i materiali preziosi urlano energia. Ma anche eleganza.

Bijoux estivi per brillare

Per una mamma sofisticata, c’è bisogno di qualcosa in grado di farla sentire unica. In questo è maestro Carlo Zini, celebre designer nonché artigiano che ha come obiettivo quello di “creare bellezza”.

Carlo Zini, un mito senza tempo

I suoi bijoux, tutti Made in Italy, garantiscono soluzioni di alta qualità. Collane, spille, orecchini e anelli sono luce pura. Il fascino è tutto racchiuso in pietre dure come l’onice, la giada imperiale e il corallo. Ma non solo. A illuminare d’immenso sono anche cristalli e strass.

I suoi modelli, che rimandano alla natura, agli animali, al mondo marino, all’antica Grecia, all’Egitto, all’astronomia etc. nel corso degli anni hanno sedotto il jet set internazionale facendo breccia nel cuore di bellezze come Carol Alt, Naomi Campbel, Liza Minnelli e tante altre.

Romanticismo da indossare quello di Bi-Joux

Gioielli per amare quelli firmati Bi-Joux, un marchio Made in Italy che produce veri e propri capolavori. Un esempio? L’anello a forma di cuore caratterizzato da piccoli cristalli nella tonalità rosa pallido a cui si affiancano cristalli più grossi dalle più svariate sfumature e dimensioni.

Gioielli dalla calma yogica: Nianì Bijoux

Chi ha un animo spirituale può ritrovare se stessa nella collezione “7 Chakra” realizzata da Sonia Vigo, designer del brand Nianì Bijoux. Il nome stesso è un atto d’amore visto unisce il suo a quello della figlia Anita. La sua è proprio una bella storia, un vero esempio di vita. Dopo aver militato per anni nel frenetico mondo delle pubbliche relazioni, una volta divenuta mamma, la Vigo ha rivisto le sue priorità. Ha avuto il coraggio di mollare tutto e si è data una seconda chance: creare un marchio di bijoux. Il tutto facendo tesoro della sua passione per lo yoga.

Semplici accessori sono pronti a conquistare tutti coloro che, al “solito gioiello”, preferiscono una scelta intimista in grado di trasmettere visioni poetiche di calma yogica. Il tutto appellandosi ai colori dei chakra. La designer realizza con cura e ricercatezza collane, anelli e bracciali, impreziositi da piccole pietre dure che, a tutti gli effetti, sono dei veri e propri amuleti personali.