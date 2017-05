Una serie di dissonanze planetarie contribuirà in questi giorni a farvi parlare chiaro, non sempre con una corrispondenza reale tra idee e sentimenti. Non prendete decisioni avventate, il momento è confuso e necessita di riflessione accurata. Usate l’immaginazione per dettagliare il pensiero. È questa la cosa che vi riuscirà molto bene

colore: Azzurro

Gianluigi Trovesi & Gianni Coscia, Il postino