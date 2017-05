Dipendenza da alcol: per sentirsi brilli basta solo il profumo

Basterebbe annusare del vino, o un qualsiasi altro alcolico, per far cadere una persona in tentazione e alzare il gomito

La dipendenza da alcol è pericolosa. Un bicchiere una tantum è più che lecito. Quando si esagera si mette a rischio la propria salute. E fino a qui nulla di nuovo. A rivelare qualcosa di interessante sull’argomento è stato uno studio inglese condotto dall’Edge Hill University e pubblicato sulla rivista scientifica Psychopharmacology.

Dipendenza da alcol e olfatto: il nesso

Stando a quanto si legge sul sito womenshealthmag, la ricerca avrebbe rivelato che il semplice odore dell’alcol potrebbe abbassare l’inibizione delle persone. Ebbene sì, esisterebbe uno stretto legame fra olfatto e dipendenza da alcolici.

Lo studio

Al fine di portare a termine l’esperimento, gli studiosi hanno fatto indossare ai partecipanti due diverse tipologie di maschere. Una è stata trattata con bevande alcoliche mentre l’altra semplicemente con soluzione di agrumi. Ergo nulla di alcolico. A tutti è stato poi chiesto di premere un pulsante nel momento in cui appariva davanti ai loro occhi la lettera “K” o l’immagine di una bottiglia di birra.

Stando a quando rivelano i risultati, coloro che hanno inalato l’alcol sono stati più propensi a confondersi. Si sono ritrovati a premere il pulsante nel momento sbagliato generando più falsi allarmi. Il tutto senza aver assunto nessun tipo di bevanda alcolica prima di sottoporsi al test.

Autocontrollo: mai abbassare la guardia

A quanto pare sarebbe possibile decidere di bere di più semplicemente perché l’odore dell’alcol andrebbe ad abbassare la propria capacità di autocontrollo. La tentazione sarebbe influenzata soprattutto dalle situazioni in cui ci si ritrova. Tra cene con amici, aperitivi, feste di compleanno, serate in discoteca, promozioni in ufficio etc. occhio a non alzare troppo il gomito. In un contesto goliardico un bicchiere spesso tira l’altro ma è bene che non diventi un vizio. Avere piena consapevolezza delle proprie azioni è di fondamentale importanza.