Donne alte: cosa amano gli uomini dello stare con loro

‘Altezza mezza bellezza’ afferma un famoso detto popolare. C’è chi non è d’accordo, e trova nelle donne piccole di statura la propria partner ideale. Ma c’è anche chi lo sottoscrive in pieno, e pensa che le donne alte siano non solo attraenti, ma anche della taglia ‘ideale’ per una serie di motivi. Li elenca, in modo semi-serio e (auspichiamo) umoristico un articolo di Cosmopolitan, che vi riassumiamo.

Perché gli uomini apprezzano le donne alte

Le gambe di una donna alta sono, per forza di cose, lunghe. E coloro che apprezzano particolarmente questa parte del corpo femminile non possono che amare lo stacco di coscia delle donne alte di statura. Nonché il loro modo di camminare, a grandi falcate regali. Inoltre, questa gamba lunga permette posizioni particolari sotto le lenzuola. Anzi, fuori dalle lenzuola: vedi alla voce ‘sesso in piedi’. Altro dettaglio non indifferente dell’uscire con donne alte è che, in mezzo ad una folla, non sarà mai difficile riconoscerle.

Ci sono inoltre una serie di ragioni che rompono alcuni preconcetti sulla mascolinità. Per esempio, chi ha stabilito la ‘regola’ secondo cui l’uomo deve essere più alto in una coppia? Perché mai? Stare con una donna alta, più alta, afferma il redattore, ricorda quanto è bello scardinare i cliché e quanto è piacevole farne a meno. Per ottime ragioni. Allo stesso modo, l’uomo che sta con una donna di statura importante non deve svolgere tutti quei ‘compiti’ da persona alta, come prendere oggetti dagli scaffali più elevati.

Infine, il pregio di avere una compagna della stessa altezza significa poterla baciare in tutta comodità, e prenderla per mano all’altezza giusta per le proprie braccia. Senza contare che la posizione del ‘cucchiaio’ durante il sonno è intercambiabile. E anche l’uomo può, ogni tanto, essere il ‘cucchiaio piccolo’. Altra possibilità di scardinare i cliché sulla mascolinità.