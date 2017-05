La torta al cioccolato con pioggia di smarties è un’alternativa colorata al classico dessert tradizionale.

Un po’ perché i confetti colorati e rotondi spezzano la continuità del dressing monocolore, un po’ perché essi fanno venire in mente l’infanzia e la spensieratezza di quegli anni con la loro simpatia e dolcezza. Quindi per stupire grandi e piccini oggi vi proponiamo la ricetta della torta al cioccolato con le smarties suggerita da Pour Femme. Dentro il dolce ha un cuore intenso, ma fuori è dove sta il divertimento visto che i confetti Eccola per voi.

Torta al cioccolato con pioggia di smarties: la ricetta

Ingredienti:

pan di Spagna al cacao

cioccolato al latte: 300 gr

smarties

crema chantilly

succo di pera: mezzo bicchiere.

Preparazione: preparate il pan di Spagna al cacao seguendo la ricetta classica o compratelo già preparato. Tagliatelo a metà nel senso dello spessore e cospargete entrambi i dischi con il succo di pera diluito con l’acqua.

Farcite la torta con la crema Chantilly e poi ricomponetela facendo coincidere i bordi perfettamente. Tritate il cioccolato nel mixer e poi scioglietelo a bagnomaria. Poi fatelo raffreddare un pochino estendetelo sulla torta da tutti i lati, anche nei bordi. Aiutatevi con una spatola in modo da fare una superficie liscia e compatta.

Fate raffreddare un po’ il cioccolato, e mentre è ancora tiepido attaccate gli smarties da tutti i lati. Fate raffreddare e servite. Se la torta non è per i bambini potete bagnare l’interno con il liquore, ad esempio il Contreau o il Baileys. In alternativa potete scegliere di accompagnare la torta a una crema. Vi consigliamo di servire con panna o con crema alla vaniglia in modo da combinare la solidità della torta al brivido della liquidità. Se invece preferite un ‘side dish’ più leggero questa è la stagione perfetta per le fragole. Quindi servitele al naturale come opzione di degustazione della torta. E poi, fate fare ai vostri ospiti.