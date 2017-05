Fan Bingbing, stella d’Oriente alla conquista di Hollywood

Fan Bingbing diva numero uno dello star system cinese, è un’attrice, cantante e produttrice cinematografica decisamete eclettica in quanto è in grado di spaziare dal mondo dalla tv al cinema fino alla musica. Fan, non c’è che dire, ha sempre avuto le idee chiare circa il suo futuro. Non a caso ha studiato presso lo Shanghai Xie Jin Film and Television Art College per poi laurearsi alla Shanghai Theatre Academy. La vita tra riflettori e red carpet era solo una questione di tempo. E così è stato. La sua carriera nel mondo del piccolo schermo è iniziata quando aveva solo 16 anni, recitando per alcune serie televisive del suo Paese prima e poi per il cinema.

Fan Bingbing, la diva dal fascino asiatico

Dopo i primi ingaggi legati a produzioni cinesi è stata notata da Hollywood che l’ha chiamata in causa. Nonostante i suoi 35 anni, la Bingbing ha più di 15 anni di successi alle spalle e ha saputo interpretare con grande professionalità ruoli molto differenti. L’abbiamo vista in “X-Men – Giorni di un futuro passato” così come in “Iron Man 3” e “Skiptrace – Missione Hong Kong“.

Fan ha fascino da vendere. E non è un mistero tanto che, nel 2010, il suo nome è apparso nella lista delle “50 Most Beautiful People in China” pubblicata dalla rivista Beijing News. Ma non è l’unica classifica che la vede protagonista. A quanto pare, infatti, è anche la quarta attrice più pagata del mondo nonché la prima del suo Paese. Non le manca di certo la generosità. Dal 2010 è infatti impegnata con il progetto Heart Ali finalizzato ad aiutare i bambini del Tibet affetti da malformazioni cardiache ereditarie.

Ogni occasione mondana è quella giusta per ammirarla in tutta la sua classe ed eleganza. Impossibile non rimanere affascinati dai suoi lineamenti così aggraziati. Pelle di porcellana, labbra carnose e una lunga e setosa chioma scura la rendono una delle donne più belle dell’intera Cina. La Bingbing è infatti testimonial di molte campagne pubblicitarie.

Outfit da star by Givenchy

Le sfilate la vedono sempre in prima linea, la moda le piace e si vede. L’attrice ama mettersi in gioco sfoggiando outfit che uniscono garbo e creatività. Non passa inosservata, è poco ma sicuro. Un richiamo all’Oriente quello mostrato al Time 100 Gala 2017 in cui ha indossato un bellissimo long dress firmato Marchesa. Come dimenticare poi la mise pomposa firmata Zuhair Murad sfoggiata al San Sebastián Film Festival? Semplicemente bellissima.

Durante il Givenchy International Plaza Store Grand Opening avvenuto in quel di Wuhan, in Cina, Fan Bingbing ha indossato un soprabito in raso, top in pizzo, pantaloni in cady, orecchini, guanti in tulle, sandali in pelle. Tutto di un raggiante rosso fuoco. Un colore che rimanda alla sua terra e, con quella luminosità, esalta il suo incarnato. A spezzare il tutto la borsa nera Infinity della collezione Givenchy Fall/Winter 2017.