FIORI CONSIGLIATI PER LE MAMME

Ogni tipo di fiore ha un suo specifico significato quindi anche per la festa della mamma ci sono dei fiori consigliati ed altri no. Un bel mazzo colorato e profumato o una piantina in vaso da far crescere con amore sono sempre una buona idea. Specialmente in questa stagione in cui la natura si mostra in tutta la sua allegria e bellezza. Vediamo allora quali sono i fiori consigliati dagli esperti per la festa della mamma.

FIORI CONSIGLIATI PER LE AMANTI DEL CLASSICO

Le rose sono i fiori più graditi dalle donne. A seconda del colore, però, hanno diversi significati. In particolare, tutti sanno che le rose rosse sono simbolo di amore e passione, quindi sono più adatte per le coppie. Le rose rosa, invece, sono fiori consigliati per le donne amanti dello stile classico e raffinato, dolce e delicato, sono associate alla maternità e rappresentano grazia ed apprezzamento. Non dimentichiamo che le rose erano fiori sacri alla dea greca Iside e simboleggiano anche la Vergine Maria. Nella variante gialla, esprimono amicizia e gioia, dunque possono essere comunque adatte per la festa della mamma.

ALTRI FIORI CONSIGLIATI PER LA FESTA DELLA MAMMA

Un’altra scelta elegante è il fiore di lilla. Molti ritengono che questo fiore simboleggi il nuovo amore, tant’è che sono molto popolari durante i matrimoni. Ma in realtà, simboleggiano anche l’amore tra madre e figlio, dunque anche questi sono fiori consigliati per la festa della mamma.

L’iris simboleggia l’affetto e il calore e alcuni cristiani associano l’iride alla Vergine Maria. Nella variante bianca e blu, anche questi meravigliosi fiori sono ideali per la festa della mamma.

Molto apprezzati anche i garofani rosa. Secondo la leggenda cristiana questi fiori sono cresciuti per la prima volta dalla terra dove la Vergine Maria ha versato lacrime sulla morte di Gesù. Per questo i garofani sono considerati un simbolo dell’amore eterno di una madre.

ORCHIDEE, TULIPANI E GIGLI

Completiamo la lista dei fiori consigliati per la festa della mamma con altre tre bellissime specie. Le orchidee, simbolo di raffinatezza e bellezza. I tulipani, tradizionalmente associati alla primavera e simbolo di grazia. I gigli, normalmente considerati un fiore di Pasqua, ma spesso utilizzati anche per la festa della mamma.