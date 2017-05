Mosche sul cibo: come comportarsi in questi casi

MOSCHE SUL CIBO IN TAVOLA

Durante la stagione estiva è più frequente che capiti di vedere posarsi mosche sul cibo ben apparecchiato in tavola. Questi fastidiosi volatili spesso entrano in casa non appena lasciamo le finestre aperte e sono attratte dagli alimenti. In particolare frutta, cibi cotti, bevande zuccherine, dolci: si posano spesso su tutto ciò che incontrano. Per non parlare di quando apparecchiamo la tavola in giardino: una ghiotta occasione per volare di piatto in piatto.

COSA SUCCEDE QUANDO CI SONO MOSCHE SUL CIBO

Molti di noi vedendo le mosche sul cibo, tendono a scacciarle con un colpo secco senza stare a preoccuparsi troppo. Quasi a nessuno viene in mente che il cibo su cui si è poggiata la mosca andrebbe gettato via. Eppure le mosche sono portatrici di innumerevoli germi e batteri nocivi per la salute, che trasferiscono con il solo contatto. Non dimentichiamo infatti che questi insetti non solo si posano sul cibo, ma anche sulle feci degli animali. Sono insetti sporchi, con le zampe e il corpo ricoperti di peli, che catturano e trasportano germi e materia fecale. Considerate che una mosca trasporta in media circa 200 forme diverse di batteri nocivi. Batteri che vengono dunque depositati sul cibo.

COSA DICONO GLI ESPERTI

“Alle mosche basta toccare per un secondo il cibo con le zampe per trasferire i germi che trasportano sul cibo che mangeremo”. Ha spiegato Ron Harrison, entomologo e direttore dei servizi tecnici di controllo dei parassiti di Orkin. “E poiché le mosche possono trasferire gravi malattie contagiose come il colera, la dissenteria e il tifo, è meglio se si evita di mangiare cibi in cui gli insetti si sono poggiati.” Spesso poi le mosche non si limitano a posarsi sugli alimenti ma vomitano sul cibo…

COME COMPORTARSI QUANDO VEDIAMO MOSCHE SUL CIBO

Alla luce di quanto esposto, non restano molti dubbi. Quando una mosca si posa sul nostro cibo, il consiglio degli esperti è quello di gettarlo via e non mangiarlo. Ovviamente si possono adottare diversi metodi per evitare che questo accada. Ad esempio usare delle apposite retine salva-cibo se si apparecchia la tavola con anticipo rispetto al momento del pasto. Preparare delle trappole zuccherine, anche a base di miele, che attirino le mosche. In caso di outdoor, trattare preventivamente la zona con appositi deterrenti per mosche, al fine di evitare la loro comparsa.