Politica e amore: possono coesistere in coppia?

Politica e amore vanno di pari passo. Ma, al di fuori dei giochi di potere, se le idee politiche influenzano i rapporti sessuali, le cose cambiano.

All’alba del primo turno delle elezioni presidenziali francesi, la politica è più che mai al centro delle discussioni. Nella coppia, questo tema potrebbe influenzare non solo la scelta di un partner, ma anche il sesso. Almeno in Francia. A pubblicare la notizia, Marie Claire, sul cui sito compare il risultato di un sondaggio condotto dai social network Wyylde e Ifop.

Politica e amore: orientamenti in camera da letto

Wyylde e Ifop hanno recentemente condotto un sondaggio chiedendo a 4000 francesi, di età superiore ai 18 anni, quale sia l’opinione sulle prossime elezioni. Ebbene: 6 francesi su 10 si rifiutano di pensare a un possibile partner di estrema destra. Il 52% degli intervistati ha ammesso di aver interrotto una storia con partner di estrema sinistra.

Tre quarti delle coppie si dice dello stesso orientamento politico del compagno/a. Più in generale, il 77% dei francesi ha risposto che non potevano iniziare o proseguire una relazione senza condivide le stesse idee politiche.

Politica e amore possono scontrarsi. Ma a quanto pare non in camera da letto. In tema di sesso i francesi rimarrebbero ancora flessibili. Ma la cosa interessante è che l’80% dei partecipanti al sondaggio ha ammesso di aver avuto rapporti non in linea “politicamente”. Il loro desiderio sarebbe però stato quello di condividere anche ideali estranei all’eros e vicini al sentimento nazionalista.

Il sesso e la scelta tra i candidati alla presidenza francese

Le domande riguardo l’eros e la politica hanno sottolineato un altro aspetto di questo tema. Sembrerebbe infatti che i francesi di estrema destra prediligano rapporti sessuali trasgressivi, hard e poligamia. Ancora più nello specifico, è emerso che gli elettori di Marine Le Pen amano pratiche erotiche come la “sculacciata”.

Chi invece vede raggiungere l’Eliseo da Emmanuel Macron amerebbe il sesso più tradizionale. Un collegamento tra i due candidati alla presidenza? Probabile. Intanto possiamo dire che se vincesse Le Pen, i suoi sostenitori potrebbero festeggiare a suon di sculacciate…