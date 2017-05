Nicoletta Romanoff, l’eleganza in total white

Cinema e moda dividono da sempre l’attrice Nicoletta Romanoff. Un cognome importante il suo. Perché? E’ la figlia del penalista Giuseppe Consolo e di Natalija Nikolaevna Romanov. Sangue blu quello che scorre nelle sue vene dati i suoi legami familiari che la vedono legata agli zar Nicola I di Russia, Paolo I di Russia e all’imperatrice Caterina II di Russia.

Nicoletta Romanoff, sangue blu e mise in bianco

Dopo aver lavorato come modella a Parigi, Nicoletta si è affacciata al mondo del cinema con successo. Il suo debutto è avvenuto con la pellicola di Gabriele Muccino “Ricordati di me” a cui sono seguiti poi film come “Cardiofitness” e ancora “Posti in piedi in paradiso” di Carlo Verdone. E’ ora tornata sul grande schermo con un nuovo lavoro “La verità” del regista Giuseppe Alessio Nuzzo in cui veste i panni di Michela.

La moda, il suo primo amore, continua a tenerla d’occhio. La sua bellezza acqua e sapone e quell’innata classe non passano inosservate tanto che, di recente, Damiani l’ha scelta per la nuova campagna stampa: Nicoletta incarna alla perfezione la moderna eleganza dei gioielli della maison.

Red carpet in total white

In occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo film “La Verità”, Nicoletta Romanoff ha reso omaggio al fascino del Made in Italy indossando un completo in total look della Collezione Spring/Summer 2017 firmato dalla designer romana Federica Tosi. La purezza del bianco non fa che esaltare la sua femminilità.

Outfit très class by Federica Tosi

La mise è perfettamente in linea con la visione innovativa ed estremamente contemporanea del vestire femminile della stilista. Si traduce in vaporosi pantaloni in denim di cotone dal fascino minimal ma, allo stesso tempo, sofisticato.

Nicoletta ha scelto una mise total white con tanto di camicia bianca 100% cotone. Il capello raccolto non fa che completare l’outfit contribuendo a sottolineare il concetto di semplice eleganza. Il look risulta così fresco ma di grande classe, una soluzione vincente per affrontare a testa alta la bella stagione. Di giorno come di sera.