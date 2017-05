Occhiali per la mamma: il regalo perfetto

Sono un regalo utile, un accessorio must have di questa stagione. Ma anche bello, dilettevole, ‘cool’. L’occhiale da sole può essere il regalo perfetto per la Festa della Mamma, un modo affettuoso di dire ‘ti voglio bene’, prendendosi cura dei suoi occhi con un accessorio glamour. Ecco alcune proposte di occhiali per la mamma tra eccellenze Made in Italy e tendenze internazionali.

Occhiali per la mamma, le proposte dei brand

Per una mamma che esige sempre il meglio, l’alta a qualità e la garanzia del Made in Italy, gli occhiali da sole Nuiit Amaruq 173s sono il regalo ideale. Dotati del miglior filtro di polarizzazione in commercio, efficace al 99,9% contro le frequenze luminose dannose per la vista, gli occhiali Nuiit Amaruq vantano lenti fotocromatiche iper protettive. Che garantiscono una visione ottimale, anche in caso di scarsa luminosità. Il trattamento Clearseal®, inoltre, impedisce ad acqua, sporco e polvere di aderire alle lenti. Il marchio Nuiit nasce a Torino, ma si ispira agli Inuit, o piuttosto al sistema con cui queste popolazioni proteggono gli occhi dall’abbacinante riverbero dei paesaggi polari.

Proposte super-glamour da Elite Eyewear, come gli occhiali in acetato tartarugato con perle incastonate nelle aste. Modello che appartiene alla collezione 2017, incentrata sulle geometrie e i volumi. Gli anni ’90, riproposti in chiave attuale, fanno da fil rouge con i loro ampi profili. Elementi metallici nel frontale, nell’asta o nelle cerniere danno forza e carattere allo sguardo. Mentre le combinazioni di laminati tra acetati lisci, tartaruga e trasparenti incorniciano il volto delle donne più creative e fuori dagli schemi.

Se ‘occhiali per la mamma’ significano lenti da sole assolutamente speciali, été Lunettes propone la limited edition decorata da piume. Piume vere, colorate e inserite a mano tra due lastre di acetato. Ecco che l’occhiale assume una texture variegata e connotati assolutamente unici, piccole opere d’arte. I modelli sono prodotti in sequenza numerata incisa su ogni terminale d’asta e certificato all’interno dell’astuccio. I volumi di été Lunettes 2017 sono maxi, squadrati e rigorosi, oppure cat-eye arrotondati e romantici o ancora irregolari e spigolosi. Ispirati dal mondo tribale. Con pattern geometrici che richiamano i tatuaggi delle tribù indigene.