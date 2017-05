Ricetta di pesce: le tagliatelle di seppia

Una ricetta a base di pesce di Salvatore La Ragione per Stile.it

L’INGREDIENTE Le seppie sono una famiglia di molluschi cefalopodi marini diffusi nelle acque tropicali-temperate. Le loro dimensioni vanno dai 5 cm della seppiola ai 90 cm della seppia più comune. Dal punto di vista nutrizionale, si presenta ricchissima di vitamine A, B1, D, fosforo, potassio, calcio e proteine. Essendo un alimento ricco di fibre, risulta difficilmente masticabile ma anche facilmente digeribile. Pochissime le calorie presenti: solo 79 per 100 grammi di prodotto. Di seguito la ricetta delle tagliatelle di seppia

LA RICETTA Tagliatelle di seppia

LA DIFFICOLTA’ media

INGREDIENTI PER QUATTRO PERSONE – 1 kg di seppia, 150 gr misticanza aromatica, 120 gr olio di semi, 20 gr olio di sesamo, 1 tuorlo d’uovo, erba cipollina, erba finocchietto q.b., sale q.b., un limone, 2 asparagi, • 1 foglio di alga Nori.

TEMPI DI PREPARAZIONE: 40 minuti

LO SVOLGIMENTO Pulire la seppia e cuocere in acqua ad 80° per 5 minuti. Raffreddare in acqua e ghiaccio. Nel frattempo preparare la maionese con il tuorlo d’uovo aggiungendo un filo d’olio di semi ed infine quello di sesamo. Montando con una frusta il tutto. Aggiustare di sale e condire con il succo di mezzo limone. Successivamente tagliare finemente le seppie. Condirle con erba cipollina e finocchietto, olio extra vergine di oliva, sale e succo di mezzo limone. Lasciare insaporire.

Pelare la zucchina con un pelacarote, ricavando solo la parte verde e tagliarla a julienne finemente. Lo stesso procedimento per gli asparagi. Impiattare mettendo la misticanza al centro del piatto, adagiare la seppia precedentemente condita, aggiungere le zucchine e asparagi leggermente conditi con sale e olio extra vergine di oliva, aggiungere la maionese e l’alga Nori tagliata a triangolino.

LA FIRMA DELLA RICETTA Ai fornelli del Ristorante Mammà di Capri troviamo Salvatore La Ragione, cresciuto sotto la scuola dello chef Gennaro Esposito. I piatti di Salvatore, che ha conquistato nel 2015 la prima stella Michelin, sono semplici ma ricercati, basati su una certosina scelta delle materie prime e una lavorazione attenta al rispetto dei sapori. Il risultato sono piatti che rispecchiano a pieno il gusto mediterraneo.