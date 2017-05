Shampoo a secco: gli errori da evitare

SHAMPOO A SECCO, CHE COMODITA’!

Lo shampoo a secco rappresenta sicuramente una grande comodità per chi è a corto di tempo. I capelli sporchi e grassi, infatti, sono esteticamente sgradevoli, ma a volte capita di non riuscire a lavarli. I casi possono essere diversi: la sveglia che non suona e la fretta mattutina, l’imprevisto o una festa dell’ultimo minuto. Situazioni che ci mettono di fronte al problema di come uscire con i capelli in quello stato. La soluzione rapida, comoda ed efficace è solo una: lo shampoo a secco.

PRO E CONTRO DELLO SHAMPOO A SECCO

Se da una parte lo shampoo a secco rappresenta una ineguagliabile comodità, dall’altra invece ha anche dei lati negativi. Bisogna quindi rispettare alcune regole per evitare la comparsa di irritazione, prurito, danneggiamento e perdita dei capelli. In primo luogo ricordiamoci che la pulizia del capello non sarà mai pari a quella di uno shampoo tradizionale. Dunque il trattamento a secco deve rappresentare una soluzione di emergenza da usare sporadicamente e non una abitudine.

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

Di solito questi prodotti sono formati da un cocktail di amido di mais in polvere, avena o riso, ma anche, in alcuni casi, l’alcol o etanolo. Motivo in più per utilizzarli solo occasionalmente e con parsimonia. Inoltre è bene non utilizzare lo spray troppo vicino alla testa, poiché la polvere andrà a depositarsi sulle radici. In tal modo, oltre ad essere dannoso per il cuoio capelluto, lo shampoo a secco darà un effetto biancastro sulle radici, per nulla gradevole! Di solito infatti questi shampoo sono bianchi, dunque poco adatti ai capelli molto scuri. Ne esistono però anche di colorati, per un effetto comunque opacizzante ma più naturale.

ALTRI CONSIGLI DA SEGUIRE

Esistono anche versioni spuma, oltre che spray, ma non sono adatte ai capelli fini, poiché tendono ad appesantirli. E neppure alla cute sensibile, con cui la schiuma entra maggiormente in contatto rispetto allo spray. In ogni caso, una volta applicato, il prodotto non va mai risciacquato, ma semplicemente spazzolato con cura. Dalla radice alle punta, per tutta la lunghezza, ripetutamente, fin quando la polvere non sarà completamente eliminata.

