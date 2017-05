LaPresse Nicolas Cage doveva a l'IRS 14 milioni di dollari: aveva acquistato un castello, una lapide a forma di piramide e un mucchio di rettili.

LaPresse Martha Stewart ha affermato di non dovere pagare le imposte in due case perché erano state rinnovate.

LaPresse Charlie Sheen ha aiutato Lindsay Lohan pagandole i 100,000 dollari che lei doveva al fisco.

LaPresse Wesley Snipesha trascorso quasi tre anni in prigione per aver evaso delle fatture fiscali.

LaPresse Come molte altre celebrities, Pamela Anderson doveva dei soldi sia al Governo degli Stati Uniti che allo Stato della California.

LaPresse Annie Leibovitz ha dovuto dare via i negativi ed i diritti a tutte le sue foto. Doveva al fisco 24 milioni di dollari.

LaPresse Mike The "Situation" Sorrentino, ex concorrente di Jersey Shore, e attualmente nel mirino del fisco e rischia 10 anni per evasione fiscale.

LaPresse Il cantante Marc Anthony, ex di Jennifer Lopez, non ha pagato le tasse per cinque anni. Ha dato la colpa al suo commercialista e ha versato 2,5 milioni di dollari di tasse arretrate.

LaPresse Lauryn Hill ha passato tre mesi in carcere per non aver pagato le tasse federali.